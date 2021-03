Come ormai d'abitudine in occasione delle gare interne del Genoa, Davide Ballardini diramerà l'elenco dei convocati soltanto nella giornata stessa della partita.



Bisognerà quindi attendere il termine della rifinitura odierna per conoscere i nome dei giocatori che questa sera sfideranno al Ferraris l'Udinese. Tuttavia, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, i dubbi di formazione del tecnico romagnolo sembrano riguardare il solo reparto d'attacco, dove mancherà per squalifica Mattia Destro. Al posto del centravanti marchigiano dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Gianluca Scamacca. Resta da capire affiancato da chi. A contendersi la sua spalla sono Goran Pandev ed Eldor Shomurodov, con l'uzbeko in leggero vantaggio sul macedone. Pochissime, invece, le possibilità di vedere dal primo minuto Marko Pjaca.



A centrocampo Ballardini riproporrà quella che può a tutti gli effetti essere definita come la linea titolare, con Milan Badelj in cabina di regia e con Kevin Strootman e Miha Zajc ad agire da mezzali. Sulle corsie esterne sfrecceranno Davide Zappacosta a destra e Lennart Czyborra a sinistra. Infine la difesa, dove l'altro squalificato di giornata, Andrea Masiello, verrà sostituito da Edoardo Goldaniga con i 'soliti' Ivan Radovanovic e Mimmo Criscito a completare il reparto davanti al rientrante Mattia Perin, che ha smaltito i problemi fisici accusati la scorsa settimana.