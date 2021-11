Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide #Ballardini.



Era nell’aria, ora è diventato ufficiale:Il tecnico lascia dopo il pareggio, acciuffato in extremis, ieri contro l’Empoli. I liguri in classifica sono quartultimi, con una sola vittoria in dodici giornate di campionato. In, sarà l’ex c.t. dell’Ucraina a subentrare sulla panchina del Grifone. Una scelta decisa fatta dalla nuova proprietà di 777 Partners, per quello che diventerà il tecnico numero 101 del Genoa.Questo il comunicato del club: “Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide Ballardini. Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati”.