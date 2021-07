Davide #Biraschi e Stefano #Sturaro dovranno restare in quarantena poiché venuti in contatto con un soggetto positivo al Covid-19. I due giocatori, negativi a due tamponi, si potranno unire al gruppo squadra terminata la quarantena.



