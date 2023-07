Aarón Martín è un giocatore del Genoa. Nato in Spagna a Montmeló il 22/04/1997, l’esterno sinistro vanta 116 presenze in Bundesliga con la maglia del Mainz e 81 in Liga con quelle di Espanyol e Celta Vigo. Ha collezionato 34 presenze con le under della nazionale spagnola.… pic.twitter.com/w7qe23582d — Genoa CFC (@GenoaCFC) July 3, 2023

