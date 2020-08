Neanche il tempo di rimettere piede a Pegli che per Sinan Gumus è giunto il momento di ripartire per la Turchia.



L'attaccante classe 1994 nato in Germania è infatti ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce. A darne notizia è stato lo stesso club di Istanbul attraverso un video comparso nella notte sui propri canali social.



Prelevato a parametro zero dal Galatasaray la scorsa estate, Gumus in rossoblù ha disputato appena 4 gare, tre in campionato ed una in Coppa Italia, salutando una prima volta la Liguria a gennaio. Proprio l'esperienza in prestito all'Antalyaspor degli ultimi mesi lo ha rilanciato, facendolo entrare nell'orbita della nazionale turca ed attirandogli l'attenzione del Fenerbahce che se ne è garantito le prestazioni versando al Genoa circa 4 milioni di euro.