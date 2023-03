La sensazione peggiore è stata purtroppo confermata: la stagione di Ridgeciano Haps è già terminata.



L'esterno sinistro del Genoa, rimasto contuso ieri nel corso di un allenamento, è stato operato d'urgenza quest'oggi per ridursi la frattura del perone. Per lui, arrivato a gennaio in prestito dal Venezia e sceso in campo appena cinque volte con la maglia del Grifone pur con ottimo profitto, il campionato finisce di fatto qui.



Una notizia pessima per Alberto Gilardino che sulla stessa corsia mancina deve già fare i conti con gli infortuni di lungo corso di Marko Pajac e del giovane Brayan Boci.



Questa la nota medica diffusa nel pomeriggio dal club: "Il Genoa Cfc comunica che nella giornata di oggi Ridgeciano Haps è stato sottoposto a intervento chirurgico ortopedico presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova per ridurre la frattura del perone sinistro, riportata durante l’allenamento di ieri pomeriggio. Forza Ciano!"