Partita ad alta intensità, possesso palla, potenziamento in palestra. Una seduta in cui c'è stato prevalentemente lavoro tecnico-tattico al Centro Sportivo Gianluca Signorini, in vista della trasferta di sabato 15 alle ore 18 allo Stadio Dall’Ara contro il Bologna, reduce da tre successi consecutivi. Per il Genoa ancora massima concentrazione nell’allenamento. A riposo Lasse Schone: per il regista danese gli esami strumentali non hanno evidenziato nessuna lesione. Per Paolo Ghiglione evidenziata una lesione di secondo grado al bicipite femorale.