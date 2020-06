Con una trattativa lampo il Genoa si è aggiudicato le prestazioni di Filippo Dodde, centrocampista classe 2006 proveniente dall'Urbetevere.



Ad ufficializzare il passaggio in rossoblù del giovanissimo mediano è stata la stessa società romana che in mattina, sui propri canali social, ha salutato il suo ormai ex giocatore che dalla prossima stagione entrerà a far parte del florido vivaio ligure.



Il Genoa si aggiudica quindi un ragazzo di cui si dice un gran bene, anticipando la concorrenza di Fiorentina, Juventus e Spal che nei mesi scorsi si erano interessati a Dodde.