Niente Udinese per Andrea Masiello e Mattia Destro. Come previsto il difensore e l'attaccante del Genoa sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo, a causa del cartellino giallo rimediato da entrambi in regime di diffida nel corso della partita con la Roma di domenica scorsa.



Il comunicato della giustizia sportiva ha inoltre notificato l'ingresso tra i diffidati di Kevin Strootman che contro la sua ex squadra ha collezionato la quarta ammonizione in questo torneo.