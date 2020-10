Sembrano pian piano tornare alla normalità le cose in casa Genoa dopo la terribile settimana appena trascorsa.



Per il secondo giorno consecutivo, infatti, non si registrano nuovi casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo della prima squadra rossoblù. Restano quindi 22 tra giocatori e membri dello staff i soggetti attualmente ancora contagiati dal coronavirus.



Questo il comunicato diffuso poco fa dal club:

"Il Genoa Cfc comunica che i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 tra giocatori del team e componenti lo staff".