Ancora un addio in casa Genoa, dopo oltre ai molti arrivi di questi giorni prosegue anche l'opera di sfoltimento di una rosa che ad inizio luglio vantava ben cinquanta elementi.



L'ultimo a salutare la truppa rossoblù è stato ieri il giovane attaccante spagnolo Raul Asencio. Con una nota comparsa ieri sera sul proprio sito ufficiale il Grifone ha infatti comunicato di aver ceduto il 21enne in prestito annuale al Pisa.



Dopo le esperienze campane con Avellino e Benevento delle ultime due stagioni, per Asencio sta quindi per cominciare la terza stagione in cadetteria, campionato nel quale finora ha complessivamente disputato 52 partite mettendo a segno 9 reti.