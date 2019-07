Prosegue l'opera di sfoltimento della rosa da parte del Genoa.



L'ultimo giocatore a salutare la comitiva rossoblù è Claudio Paul Spinelli, attaccante argentino prelevato la scorsa stagione dal San Martin e successivamente girato in prestito al Crotone.



Con una nota ufficiale apparsa questa mattina sui propri canali di comunicazione, il Genoa ha reso noto che il 22enne sudamericano tornerà in patria avendo trovato l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo al Gimnasia y La Plata.