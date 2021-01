La notizia, nota già da qualche giorno, ora assume anche i crismi dell'ufficialità:A comunicarlo ufficialmente è stato quest'oggi il Genoa, club che continuerà a detenere il cartellino del ragazzo che si trasferirà in Calabriafino al termine della stagione in corso.Attaccante esterno, nato a Diosig in Romania nel 1999, Micovschi è arrivato in Liguria giovanissimo, nell'estate 2015, vestendo la casacca rossoblù fin dai tempi dell'Under 17 e facendo tutta la trafila delle successive selezioni, venendo spesso aggregato alla prima squadra senza però mai debuttare.La passata stagione l'ha trascorsa all'Avellino in Serie C dove, sempre in prestito, tra campionato e Coppa di categoria ha collezionato 35 presenze, 5 reti e sette assist. Il suo passaggio alla Reggina era stato anticipato qualche giorno fa dal suo agente, Catalin Sarmasan, che sul proprio profilo Instagram aveva postato una foto del suo assistito intento a firmare il contratto con la società dello Stretto.