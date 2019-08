Come previsto nei giorni scorsi, Pawel Jaroszynski ha salutato il Genoa poco meno di un mese dopo esservi approdato.

Il laterale polacco, prelevato dal Chievo ad inizio luglio per 2 milioni di euro, da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore della Salernitana.



Il 24enne di Lublino è sbarcato in Campania due giorni fa e ieri ha sostenuto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. A Salerno Jaroszynski resterà in prestito fino al termine della prossima stagione, salvo che a giugno 2020 i granata non decidano di esercitare il diritto di riscatto sul suo cartellino di cui dispongono.