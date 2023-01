Potrebbe tornare a parlare tedesco la carriera calcistica di Kelvin Yeboah.



L'attaccante italo-ghanese del Genoa sta faticando non poco ad imporsi in rossoblù, come testimonia l'unica rete siglata nei suoi dodici mesi di permanenza all'ombra della Lanterna. Un rendimento che ne sta limitando anche l'utilizzo da parte di Alberto Gilardino, che non lo considera esattamente una prima scelta. E a dir la verità neppure una seconda, preferendogli costantemente altri colleghi di reparto.



Data la giovane età, 22 anni, e gli oltre 6 milioni spesi un anno fa per il suo cartellino il Grifone non vorrebbe ad ogni modo privarsi definitivamente del ragazzo, correndo il serio rischio di incorrere in una minusvalenza. La soluzione inevitabile appare allora quella di mandare Yeboah in prestito, provando a rilanciarlo.



Nelle scorse settimane il giocatore era stato accostato al Verona senza che tuttavia si sviluppasse mai una vera e propria trattativa. Ora per lui sembrano invece potersi riaprire le porte del calcio germanico. Dopo la doppia esperienza maturata in passato in Austria con le maglie di Swarowski Tirol e Sturm Graz, il classe 2000 potrebbe spostarsi un po' più a nord, trasferendosi in Germania. Sulle sue tracce ci sarebbe infatti l'interesse molto forte da parte di due club di Bundesliga: Ausburg e Bochum.