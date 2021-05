Doveva essere il rinforzo del reparto arretrato. L'uomo in più per puntellare un pacchetto difensivo nel quale la coperta appariva un po' troppo corta. Prelevato a gennaio in prestito dal Red Bull Salisburgo con molte aspettative,Subito dentro nelle prime due gare seguite al suo approdo a Pegli, giocando da subentrante 10 minuti contro l'Atalanta e mezzora con il Cagliari sul tramonto del girone d'andata, il camerunense, se non nel secondo tempo della sfida con l'Inter del 28 febbraio scorso. Ma da presenza fissa della panchina, il 24enne franco-africano è riuscito addirittura a far peggio, scivolando direttamente in tribuna, luogo in cui si è accomodato in cinque delle ultime sette uscite del Grifone.Altro che nuovo Adama Soumaoro, il difensore prelevato nell'inverno dello scorso campionato dal Genoa e diventato presto un perno della formazione allora allenata da Davide Nicola. In Liguria, rispetto al collega oggi al Bologna, Onguené ha saputo fin qui imitare solo il percorso di mercato. E anche lui, come accaduto già al predecessore,Ma se per Soumaoro fu una valutazione eccessiva fatta dal suo club, il Lille, a scongiurare il riscatto da parte dei rossoblù, per il camerunense il rientro a casa è dettato quasi esclusivamente dal suo scarso rendimento.Ma l'opportunità di dare un senso a questa sua parentesi italiana il buon Jerome ce l'ha ancora. Nelle ultime quattro giornate che attendono il Genoa prima del triplice fischio stagionale. Con gli infortuni di Biraschi, la cui stagione pare ormai conclusa in anticipo, e di Criscito, che potrebbe saltare almeno un paio di gare, l'ex Sochaux potrebbe ritrovare un po' di quello spazio mancatogli del tutto negli ultimi due mesi. Un'occasione per mettersi in luce che probabilmente non sarà sufficiente per garantirgli un rinnovo di fiducia da parte della dirigenza ligure ma che magari potrà consentirgli di guadagnarsi un pizzico di appetibilità in più in vista dell'ormai prossimo mercato estivo.