Mattia Destro può tornare al Genoa. Dopo i ritorni di Perin, Behrami e del nuovo allenatore Nicola, anche l’attaccante è sempre più vicino al ritorno in Liguria. Come riportato da Sky Sport, già in giornata si proverà a chiudere la trattativa che potrebbe portare già domani l’attaccante a svolgere le visite mediche di rito a Genova. Destro ha totalizzato solo 278 minuti con la maglia del Bologna tra campionato e Coppa Italia in questa stagione ed è la terza scelta per l’attacco di Sinisa Mihajlovic.