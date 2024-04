Inter-Torino: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(domenica 28 aprile con calcio d'inizio alle ore 12:30) è una gara valevole per la 34esima e quintultima giornata di campionato. I nerazzurri festeggiano in casa lo scudetto della seconda stella vinto nel posticipo di lunedì sera contro il Milan. Per la prima volta nella storia della Serie A dirige la gara una terna tutta femminile: arbitra Ferrieri Caputi, assistita da Di Monte e Trasciatti con Marchetti quarto ufficiale, Di Paolo e Aureliano al Var. Occhi ai cartellini: diffidati Mkhitaryan da una parte, Lovato dall'altra. Nel prossimo turno di campionato il Torino gioca in casa col Bologna nell'anticipo di venerdì, mentre sabato sera l'Inter è impegnata sul campo del Sassuolo.

Inter-Torino viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.- Senza lo squalificato Dumfries, Simone Inzaghi recupera Cuadrado per la panchina. Juric perde per squalifica Linetty, che si aggiunge agli altri indisponibili Djidji, Gineitis e Schuurs.INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.