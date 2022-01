Potrebbe proseguire in Calabria la stagione di Flavio Bianchi.



Il giovane attaccante del Genoa, autore di un gol in questo campionato, è tra i molti giocatori che rischiano il taglio in vista della preannunciata rivoluzione di gennaio in casa rossoblù.



Su di lui ha messo gli occhi il Cosenza che vorrebbe affidargli il peso del proprio reparto avanzato prelevandolo in prestito dal Grifone.