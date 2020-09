Il Genoa punta a sfoltire il più possibile l’affollato reparto in mezzo al campo. Un nome in partenza è sicuramente quello del classe ’97 Giacomo Calò. Il centrocampista viene da una stagione super positiva in prestito nelle file della Juve Stabia di Fabio Caserta, conclusa sfortunatamente con la retrocessione.



Il giovane triestino però si è conquistato il posto da titolare e l’ha mantenuto lungo tutto il corso dell’anno chiudendo con ben 34 presenze all’attivo. Del suo percorso in campania spuntano soprattutto i ricchi bonus che il giocatore è riuscito a fornire: 4 gol e ben 14 assist, un bottino davvero niente male che ha attirato l’attenzione di numerose società.



In particolare il calciatore negli ultimi giorni, secondo Trivenetogoal, è entrato in orbita Pordenone. I friulani si sono mossi con decisione per prendere il ragazzo e sarebbero vicinissimi a chiudere la trattativa.