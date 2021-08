Ancora un'uscita in vista per la numerosissima rosa del Genoa.



Tra i prossimi candidati a salutare Pegli, anche se soltanto a titolo temporaneo, c'è il centravanti 19enne Elia Petrelli, giocatore prelevato lo scorso gennaio assieme a Manolo Portanova dai rossoblù nell'ambito dell'operazione che ha portato Nicolò Rovella alla Juventus.



Dopo un semestre in prestito alla Reggina, Petrelli è ora pronto per tornare in cadetteria e vestire, sempre in prestito, la maglia dell'Ascoli. L'operazione tra le parti è già stata definita e il ragazzo è atteso nel Piceno in giornata per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con lo legherà ai bianconeri fino al prossimo 30 giugno.