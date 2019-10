Sono ben undici i giocatori del Genoa che nei prossimi giorni non metteranno piede a Pegli. Tanti sono infatti i rossoblù chiamati a difendere i colori delle rispettive nazionali.



Praticamente un'intera formazione, anche se metterla in campo comporterebbe qualche lacuna e un'evidenza sbilanciamento offensivo. In questo ipotetico team, magari schierato con un improbabile 4-2-1-3 tra i pali ci sarebbe sempre Andrei Radu, ormai presenza fissa della selezione romena, con l'argentino Romero e il marocchino El Yamiq a fargli da schermo per vie centrali. Sulle fasce a destra agirebbe il danese Ankersen, mentre per trovare un laterale sinistro bisognerebbe adattare qualche centrocampista, magari il connazionale Lerager. In mezzo spazio al terzo vichingo, Lasse Schöne, e al giovane colombiano Agudelo con Pandev ad agire da trequartista. Infine attacco iper-offensivo con il tridente composto da Kouame, alla prima convocazione in nazionale maggiore, Sanabria e Pinamonti, quest'ultimo ormai presenza fissa dell'Under 21 azzurra.



Una squadra, insomma, più da fantacalcio che da calcio vero. Modificatori permettendo...