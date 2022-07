Probabilmente l'esperienza politica del suo paziente più illustre ha avuto il suo peso nel far fare al presidente del Genoa quanto compiuto ieri al cospetto dei tifosi rossoblù.



Svestiti momentaneamente i panni di massimo dirigente del club più antico d'Italia, Alberto Zangrillo ha indossato per qualche decina di minuti quelli dell'addetto alle vendite, sostituendosi ai titolari del ticket office del Grifone nel vendere personalmente gli abbonamenti per la prossima stagione. Un modo certamente originale di dimostrare come la società sia realmente affezionata alla propria gente.



Un siparietto che ha ricordato molto da vicino uno degli slogan più gettonati da Silvio Berlusconi per le sue campagne elettorali di inizio millennio, quando l'attuale numero uno del Monza coniava per sé l'appellativo di presidente-operaio. Ad un ventennio di distanza a seguirne le orme è il suo medico di fiducia, nel frattempo divenuto a sua volta presidente di un club calcistico.



I tifosi, da parte loro, hanno dimostrato di apprezzare il gesto. E non l'hanno fatto soltanto i fortunati che oltre a ricevere l'abbonamento dalle mani del loro collega più illustre hanno avuto il privilegio di scattare una foto assieme a lui. Nelle ultime ore i vari profili social dei sostenitori genoani sono stati letteralmente invasi da messaggi e testimonianze di chi in questo gesto vede un segnale di appartenenza reale ai colori rossoblù.