Il Genoa non si ferma a Lasse Schone e secondo Sky Sport vuole un altro colpo top a centrocampo. Il sogno è Thiago Maia, centrocampista brasiliano classe 1997 del Lille per cui il Grifone ha offerto un prestito con diritto di riscatto a 11 milioni. In passato il giocatore era stato trattato sia dalla Juventus che dal Milan.