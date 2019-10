Johnny Van't Schip, indimenticato centrocampista del Genoa dei primi anni '90, non perde occasione per confermare il suo attaccamento ai colori rossoblù.



L'attuale commissario tecnico della Grecia, che sabato affronterà a Roma gli Azzurri di Roberto Mancini, ha rivelato dalle colonne del Secolo XIX il suo desiderio di sedersi un giorno sulla panchina del club antico d'Italia: "Ora voglio qualificarmi al mondiale con la Grecia ma dopo sarebbe un sogno. A Genova è nata mia figlia, Il Genoa è nel mio cuore, sono tornato a Pegli pochi mesi fa ed è stata una bella emozione".



L'ex centrocampista olandese rincuora poi i tifosi rossoblù riguardo allo stato di salute della squadra ma anche sull'effettivo valore di un giocatore che lui conosce molto bene: "Ho visto che sabato il Grifone ha perso col Milan, ma si riprenderà e non preoccupatevi per l'errore di Schöne, è molto forte, si rifarà anche lui: su punizione è micidiale"