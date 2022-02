Zinho Vanheusden, difensore del Genoa, ha commentato così ai microfoni del canale tematico rossoblù, lo 0-0 ottenuto dalla sua squadra sul campo della Roma: "Abbiamo dato tutto. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, creando anche un po’ di occasioni. Però la Roma è una grandissima squadra e nel secondo tempo abbiamo sofferto . Lo abbiamo fatto tutti insieme, dall’attaccante al portiere, e questo ci ha aiutato a conquistare il punto".



Il difensore belga si è poi soffermato sul carattere mostrato dalla squadra con l'arrivo in panchina di Alexander Blessin: "Credo che la chiave sia propria quella, la cosa più importante che abbiamo messo in queste due partite. Siamo contenti di questo punto ma siamo però soltanto all’inizio, per cui da domani mattina ricominceremo a lavorare perché c’è ancora tanto da fare".



E nel futuro del Genoa c'è la sfida-salvezza di domenica prossima a Marassi contro la Salernitana: "Col mister non abbiamo ancora parlato di questa partita, perché pensavamo solo alla Roma. Però da domani mattina la testa andrà tutta alla Salernitana perché ci sono tre punti da conquistare".