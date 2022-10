Sarebbe già arrivata ai titoli di coda l'esperienza alla Cremonese di Johan Vasquez.



Il difensore messicano di proprietà del Genoa, passato in estate in prestito ai grigiorossi, in Lombardia non ha trovato lo spazio sperato tanto che fino ad oggi ha disputato una sola presenza in Coppa Italia mentre in campionato è ancora in attesa di fare la sua prima apparizione in campo.



Una situazione mal digerita dal giocatore che rischia di comprometterne seriamente la sua presenza nell'elenco dei convocati del Messico dell'ormai imminente mondiale qatariota. Ecco perché a gennaio il 23enne nord-americano vorrebbe cambiar aria, trovando in accordo con il Grifone una nuova sistemazione temporanea in grado di garantirgli quel minimo di presenze finora sempre mancateli alla Cremonese.



A darne notizia è l'edizione odierna de Il Secolo XIX.