In casa Genoa, dopo i rinnovi di Federico Marchetti, Goran Pandev e Valon Behrami si cerca di riportare serenità al gruppo, soprattutto in chi sta già operando per emigrare altrove. Soumaoro, per esempio, è in trattativa col Napoli e non solo, Iago Falque, Sanabria, Barreca, Destro, Goldaniga, Romero, Perin e Destro a fine stagione dovrebbero rientrare alle rispettive basi. Poi c’è Ghiglione che spera di accasarsi al Milan, mentre Biraschi è ambito dal Verona. Sempre secondo Tuttosport, pure Schone cerca una nuova colocazione.