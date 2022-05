Il Genoa ripartirà da Blessin e Spors: a garantirlo è uno dei quadriumviri della 777 Partnersnel corso di una lunga intervista concessa ieri a più quotidiani, tra cui la Gazzetta dello Sport, Repubblica, Tuttosport e Il Secolo XIX."Posso dire che non potremmo essere più felici delle persone che abbiamo scelto - ha affermato il manager americano -Noi abbiamo molta fiducia in entrambi e crediamo che siano le persone giuste per portare il Genoa nel posto che gli compete in Serie A“.Sulla ripartenza dalla cadetteria, Wander assicura che non minerà le ambizioni della proprietà:Io non parlerei di fallimento. Siamo subentrati in corsa,. E da parte mia c’è grande eccitazione, stiamo apprestandoci a costruire qualcosa di importante. La passione della gente genoana è qualcosa di straordinario e aumenta le nostre responsabilità“.Wander ha infine sottolineato anche gli errori commessi dalla nuova proprietà nei mesi scorsi: “CredoLa nostra intenzione, assumendo, era che potesse essere un ponte fra il nostro progetto e l’Italia. Forse, era tutte le cose che pensavamo fosse ma non la persona giusta per il progetto. Penso che sarà un allenatore di successo un giorno, lo penso davvero, ma in quei mesi non ha funzionato. L’avventura è iniziata con il piede sbagliato con la squadra, abbiamo cercato di recuperare nel mercato invernale ma la verità è che a volte non importa quanti cambiamenti fai: semplicemente non c’è abbastanza tempo. Il risultato è stato deludente, ma nel contesto di un progetto di 20-30 anni si parla di 5 mesi”.