Il nuovo Genoa vuol provare a ripartire da Leo Ostigard.



In poco più di cinque mesi il difensore norvegese è diventato non solo un insostituibile di herr Blessin in campo ma pure un idolo assoluto del popolo rossoblù.



Un doppio motivo per cercare di trattenere anche in Serie B il 22enne arrivato a gennaio in prestito dal Brighton: "Sappiamo che i tifosi lo amano - ha spiegato il co-fondatore della 777 Partners, Josh Wander, a Repubblica - per questo faremo il possibile per acquistarlo a titolo definitivo. Vogliamo tenere lui e tutti i migliori“.



Il contratto di Ostigard con il club inglese è in scadenza a fine giugno per cui un eventuale acquisto a titolo definitivo da parte del Grifone non comporterebbe alcuna trattativa con il Brighton ma esclusivamente con l'entourage del giocatore.