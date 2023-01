Ieri sera contro la Roma in Coppa Italia Mimmo Criscito ha fatto il suo quarto debutto con la maglia del Grifone.



L'occasione è stata buona anche per ritornare a parlare del suo addio ai rossoblù al termine della scorsa stagione e causato da incomprensioni con l'ormai ex allenatore rossoblù Alexander Blessin: "Me ne sono andato perché non rientravo più nei piani di Blessin - ha rivelato il difensore a Sky Sport - inoltre mi si è presentata l'opportunità di andare a Toronto e a quel punto non potevo dire di no. Da qui l’idea con la società di prendere strade diverse".



Il passato è però passato e ora Mimmo pensa solo al futuro: "Questi per me saranno gli ultimi mesi da giocatore. Poi l'obiettivo è allenare il Genoa. Ora però sono concentrato su questi sei mesi perché voglio riportare il Genoa in Serie A. Per me quando si parla di Genoa si parla di vita. Con questi colori sono cresciuto e voglio chiudere qui".