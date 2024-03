Genoa, Zangrillo attacca: 'Rigore su Barella? Arbitro ingannato da giocatori che piroettano come pagliacci'. E ne ha anche per Inzaghi...

Non si placano le polemiche dopoe il rigore assegnato aper l'intervento di. Un errore che porterà anche allo stop per l'arbitro della partita,Al termine della gara il tecnico rossoblùha commentato brevemente: "Il rigore non c'era. Dagli arbitri ci vuole disponibilità ad ascoltare il VAR". Si era inizialmente sottratto alle polemiche il presidente del Grifone, che sui social aveva chiosato: "Ieri sera sono uscito dallo stadio al posto della squadra e dei nostri tifosi. L’ho fatto nel rispetto delle istituzioni, senza alzare la voce, con atteggiamento composto. Sono fiero dei miei ragazzi, grato a Mr Gilardino e commosso per la superba presenza dei nostri unici tifosi".- Il giorno dopo, però, il numero uno del Genoa ha deciso di tornare sulla vicenda e lo ha fatto attaccato in maniera netta. Zangrillo è intervenuto a 'Un Giorno da Pecora' su Radio 1 e si è lasciato andare a critiche pesanti non solo nei confronti dell'arbitro Ayroldi, ma anche diper il comportamento sull'episodio: "Gli arbitri fanno un mestiere delicato, ma non sono aiutati,. E poi vedi che chi mima un trauma cranico ha preso una pedata nel c... figlia di un normale scontro di gioco. E non parlo solo di Barella, sono cose che capitano ogni domenica", riporta Telenord.it.- Non manca poi una frecciata anche ada parte di Zangrillo: ", anche perché se alza un dito viene ammonito o espulso".- Tra i punti di polemicaall'arbitro Ayroldi una volta richiamato all'on field review, perché è mancata l'inquadratura da dietro che mostrava chiaramente il tocco di Frendrup a deviare la conclusione di Barella. Zangrillo interviene annunciando valutazioni e criticando ancora il comportamento dei giocatori in campo: "e questo è il messaggio che ho voluto dare. Dal mondo arbitrale è arrivata una presa d'atto sull'errore, ma io preciso una cosa: i: ieri è capitato ed era sotto gli occhi di tutti. Barella è un calciatore della Nazionale,".