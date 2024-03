Genoa, Zangrillo chiude la polemica Barella con l'Inter: 'Le scuse per la simulazione? Così parla un campione'

Nicolò Barella si è scusato a mezzo stampa nel post partita della sfida contro il Bologna per la simulazione in occasione del rigore conquistato nella gara precedente contro il Genoa confermando di aver compiuto un gesto di cui si pente.



Chi in quell'occasione si era dimostrato particolarmente critico nei confronti del centrocampista dell'Inter era stato il presidente del Grifone Alberto Zangrillo che primo fra tutti aveva lasciato lo stadio in segno di protesta.



Oggi sui social il patron genoano è tornato a commentare le parole di Barella chiudendo di fatto il caso: "Così parla un campione".