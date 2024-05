Roma, Ghisolfi in dirittura d'arrivo: con lui due uomini di fiducia, promosso anche Fontes

Le utlime due partite della stagione sono fondamentali per la Roma, che nel mirino ha ancora ben focalizzata la qualificazione in Champions League:- per la prima volta la Serie A manda cinque squadre in Champions grazie al piazzamento ranking - che ora è a -3. Nelle ultime due giornate affronteranno Genoa ed Empoli, ma intanto la società lavora al futuro.- La prorità è quella di trovare un uomo-mercato che sostituisca la figura di Tiago Pinto, e per questo ruolo è sempre più vicinodal Nizza: dopo aver valutato altri profili i giallorossi si sono concentrati sul dirigente francese, col quale in questi giorni. Scartata quindi l'ipotesi Modesto, e anche l'ipotesi Burdisso sta perdendo posizioni.

- Dovrebbe prendere più potere sul mercato, invece,. Il lavoro del portoghese è molto apprezzato dai Friedkin, che hanno deciso di premiarlo con una sorta di 'promozione'.: una sarà il braccio operativo su Primavera e mercato dei giovani, in modo che ci sia sempre più raccordo tra le due squadre; l'altra lavorerà insieme a Ghisolfi e Fontes sulla prima squadra.