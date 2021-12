Alberto Zangrillo, neopresidente del Genoa, ha parlato quest'oggi a margine di un evento promozionale tenutosi in Regione della delicata situazione in cui si trova la squadra rossoblù: "Vogliamo ripartire e il derby rappresenta il nostro booster, uno stimolo importante per tutti noi. C’è uno spirito guida quando si parla di Genoa ed è straordinariamente semplice ed importante. È lo spirito della Gradinata Nord che interpreta quello di tutti i genoani. Vorrei che venerdì i ragazzi giocassero con quello spirito”.



Zangrillo ha poi aggiunto: "Abbiamo difficoltà tecniche importanti che sono note a tutti ma stiamo uscendone”.