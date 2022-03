E' un Alberto Zangrillo raggiante quello che si presenta ai microfoni di Sky al termine della sfida vinta dal suo Genoa contro il Torino: “I complimenti - ha detto il presidente rossoblù - vanno ai ragazzi, al mister e al pubblico meraviglioso che attendeva una vittoria che mancava da tempo. Oggi abbiamo giocato in tredici, i ragazzi sono stati stupendi. Voglio ringraziare tutta la società, ci sono tutti gli ingredienti per far bene e prenderci delle rivincite. Anche quella di oggi è stata una prova di tenacia, tecnica, caparbietà e strategia. Era una partita difficile, c’era una pressione straordinaria su tutti noi".



Zangrillo ha poi celebrato le geste del suo general manager: "Uno dei grandi protagonisti di questa rincorsa è Spors, che ha avuto un impatto straordinario e ha rivoluzionato la mentalità. L’ambiente è coeso, straordinario. Ci troveremo tutti a Verona“.