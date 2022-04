Le parole sono poche ma il messaggio è molto chiaro.



Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo sa cosa serve alla sua squadra per evitare l'incubo retrocessione: "Non è il momento di parlare - ha dichiarato brevemente il numero 1 rossoblù al Secolo XIX - ci metteremo voglia e determinazione".



A cinque giornate dalla fine del campionato il Genoa si trova in penultima posizione, distante 6 punti dalla zona salvezza. All'orizzonte ci sono però gli scontri diretti contro Cagliari e Sampdoria, proprio le due squadre che precedono in classifica il Grifone.