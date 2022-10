Intervenuto in video-conferenza ad un evento promozionale svoltosi ieri sera a Portofino, il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha parlato anche del Grifone: “Dedicarmi al Genoa è una cosa che mi diverte, che mi serve e che credo di fare per il bene di questa istituzione e di questo progetto. Siamo un gruppo di amici, stiamo diventando una bella società anche per l’aria e il clima che si respirano. Quest’anno c’è un clima bellissimo, l’anno scorso era diverso. Ci sono tutte le prospettive per fare bene, per vivere rilassati. Noi pensiamo soprattutto di divertirci e di divertire“.