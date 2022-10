Dopo due vittorie consecutive il Genoa frena nuovamente, facendosi fermare sullo 0-0 in casa dal Cagliari.



Un risultato che non soddisfa il tecnico dei liguri Alexander Blessin che in sala stampa non usa giri di parole per esternare il proprio disappunto: “Sono molto contento per la prova dei ragazzi ma il risultato è una merda! Dovevamo vincere. Il loro portiere è stato il migliore in campo. Il Cagliari, che pure è una buona squadra, ha avuto una sola occasione da gol mentre noi abbiamo dominato. Soprattutto nel primo tempo abbiamo sprecato tante occasioni, siamo mancati sotto porta"



A parziale consolazione per l'allenatore tedesco c'è il fatto di aver tenuto la porta inviolata per la terza gara consecutiva: “Di questo sono contento perché è sempre molto importante non subire gol. Però non possiamo dimenticarci di segnare. Abbiamo subìto poco e creato tanto: è una combinazione di cose che mi piace. Ma dobbiamo migliorare sotto rete”.