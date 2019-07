Cristian Zapata, grande colpo di mercato del Genoa, ha concesso al Secolo XIX una lunga intervista pubblicata sull'edizione odierna del quotidiano.



Molti gli argomenti trattati dal difensore, dalla gioia per il recente trionfo del suo connazionale Egan Bernal al Tour de France, alla sua lunga carriera in Italia, fino ai motivi che l'hanno spinto a salutare il Milan per sposare la causa rossoblù: "Dopo tanti di Milan avevo bisogno di una nuova sfida. Mi è piaciuta la proposta che mi è stata fatta, mi piace l'idea di poter partecipare ad un gioco aggressivo, d'attacco. Mi piace l'idea di confrontarmi con una piazza calda, con tifosi che hanno grandi aspettative. Sono pronto a rimettermi in gioco".



Tecnico e tifosi si sono quindi rivelati decisivi per convincere Zapata a trasferirsi al Grifone nonostante non gli mancassero proposte alternative: "Dopo essermi svincolato dal Milan - rivela - avevo diverse possibilità ma non ho avuto dubbi nello scegliere il Genoa".



Molte le aspettative che l'esperto difensore ripone in questa sua nuova avventura: "Ho saputo che sono già stati fatti più di quattromila abbonamenti, un bel segnale e una responsabilità in più per noi. Non dobbiamo tradire la fiducia che ci è stata concessa".