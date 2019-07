"Dopo sette anni di Milan sono pronto per una nuova avventura": nel corso di un'intervista rilasciata nei giorni scorsi ad un giornale del proprio paese, il colombiano Cristian Zapata ha spiegato i motivi che l'hanno indotto ad accettare la corte del Genoa dopo aver terminato il suo contrato con il Milan.



"Ho firmato per due anni, voglio dimostrare di avere ancora tanto da dare - ha aggiunto il difensore - poi deciderò se continuare a giocare in Europa. Sono molto legato al Deportivo Calì, il mio sogno è di chiudere la carriera in maglia verde".