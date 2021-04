L'1-1 con la Fiorentina lascia un po' di amaro in bocca ai giocatori del Genoa. Come spiega Davide Zappacosta ai microfoni del canale tematico rossoblù: “E' un buon punto ma dispiace per come s’era messa la partita. Anche se in maniera caotica abbiamo cercato di spingere e creare occasioni da gol per portarla a casa, meritavamo qualcosa di più. Personalmente, come sempre, ho cercato di dare il massimo, contro una squadra che giocava a specchio ed era molto aggressiva. Arrivano anche i primi caldi e non è facile giocare con queste temperature”.



Zappacosta è stato poi il protagonista anche di due episodi arbitrali controversi, l'espulsione di Ribery e il presunto rigore subito al 94' da Eysseric: “Ribery non l’ha fatto apposta, si è scusato e me l’ha ripetuto più volte – ha spiegato il laterale laziale – All’inizio mi sono spaventato perché era la gamba dove avevo subito l'infortunio, ma per fortuna sono poi riuscito a continuare. Sull'intervento all'ultimo minuto posso solo dire che io non sono uno che ama fare polemiche o tuffarsi. La botta da dietro l’ho sentita, poi tutti possiamo sbagliare. Per me c’erano gli estremi per dare un calcio di rigore: fatto sta che il difensore, non so chi fosse, mi ha preso in pieno”.