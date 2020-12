Alessandro Zarbano, ad del Genoa, ha parlato a Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina: "E' stato un periodo difficile, speriamo di invertire la rotta e ripartire. Veniamo da un periodo povero di risultati. Il Covid è stato un momento negativo, ma superato. Abbiamo dimenticato la parentesi Covid, non dobbiamo pensarci. Ho visto bene i ragazzi, motivati e concentrati, spero di vedere lo stesso in campo".



SU MARAN - "L'ho visto combattivo, penso senta la fiducia della società. La società ha fiducia in lui, crediamo in lui. I giocatori sono i primi a non essere contenti di questo momento, ma sono consci delle loro possibilità".