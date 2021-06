Sembra giunta al capolinea, dopo un intero decennio trascorso tra giovanili e prima squadra, l'avventura di Lukas Zima al Genoa.



Il portiere ceko, prelevato nel 2011 dal Grifone che lo pescò giovanissimo nel vivaio dello Slavia Praga, tra due settimane vedrà scadere il proprio contratto con i rossoblù e quasi certamente verrà lasciato libero di cercarsi una nuova destinazione.



Il club ligure, infatti, non pare disposto a rinnovare la fiducia ad un giocatore che malgrado la lunga militanza nel club più antico d'Italia una partita ufficiale con la prima squadra non l'ha mai giocata. Negli anni per lui ci sono stati vari prestiti in giro per l'Italia, tra Serie B e C: Venezia, Reggiana, Mantova, Perugia, Livorno. Tappe nella quali ha avuto modo di mettersi spesso in luce ma non di guadagnarsi la piena fiducia della dirigenza ligure che gli ha sempre preferito qualcun altro, anche nel ruolo di dodicesimo.



Tornato a Pegli l'estate scorsa, dopo essersi svincolato dal Livorno che lo aveva acquistato due anni prima, nell'ultima stagione Zima è diventato addirittura la quarta scelta dei pali rossoblù, scivolando alle spalle non solo di Mattia Perin ma anche di Federico Marchetti e Alberto Paleari.



Arrivato alla soglia della piena maturità calcistica (a gennaio compirà 28 anni), colui che in patria da giovane era considerato l'erede di Peter Cech cerca ora nuove avventure e possibilità. Magari tornando a mettersi in discussione in quella cadetteria che finora è stata in grado di regalargli le poche soddisfazioni di una carriera trascorsa prevalentemente tra panchina e tribuna.