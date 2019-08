Sistemata la difesa con arrivo di Zapata e le conferme di Radu e Romero, assestato il centrocampo con il colpo Schöne, ora i tifosi del Genoa si aspettano che la torta rossoblù venga completata da una gustosa ciliegina da collocare là davanti.



Sì, perché se i primi due reparti appaiono già solidi e completi, almeno sulla carta, è innegabile che in attacco manchi invece ancora qualcosa. Non certo a livello numerico, visto che le punte attualmente presenti in rosa sono ben sei e tutte con caratteristiche più o meno differenti l'una dall'altra. Ciò che manca veramente è un attaccante che abbia una grande confidenza con il gol.



Pinamonti è un ragazzo di grandi prospettive ma di certo non si può pensare che sia lui, alla seconda stagione da titolare in Serie A, a portare il peso di un reparto; Pandev e Kouame hanno classe da vendere, ma non sono certo dei goleador; Favilli deve dimostrare innanzitutto di essersi lasciato alle spalle i tanti problemi fisici che ne stanno condizionando la carriera; mentre Gumus, che peraltro non è una prima punta, è una scommessa assoluta. Resterebbe Sanabria che per caratteristiche potrebbe davvero essere il finalizzatore ideale. Ma i suoi primi sei mesi al Grifone hanno dimostrato come dargli fiducia senza avere un'alternativa potrebbe essere molto rischioso.



E allora non resta che sacrificare uno dei suddetti, perché rimpolpare ulteriormente la batteria di punte sarebbe insensato, e poi gettarsi alla ricerca di quel bomber che manca dai tempi di Pavoletti. E proprio il profilo del l'attaccante toscano, giusto per fare un nome, sarebbe quello ideale per le esigenze del Genoa. Non un Balotelli o un Chicarito qualsiasi, nomi che sicuramente infiammano la massa, non soltanto quella rossoblù, ma che in concreto rischiano di trasformarsi in boomerang per tutta una serie di controindicazioni che sarebbe quasi inutile stare ad elencare. Meglio un onesto mestierante della categoria, uno magari col cognome meno esotico ma che possa vantare un buon feeling con la porta avversaria.



Mancano ancora tre settimane alla fine del mercato è tutto può davvero ancora accadere. Ma l'impressione è che se il bomber tanto sospirato dovesse arrivare, allora sì che per i tifosi rossoblù quest'anno potrebbe esserci davvero molto da divertirsi....