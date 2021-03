che quando non sanno come giustificare i successi altrui la tirano in ballo. Come se essere baciati dalla Dea Bendata fosse un crimine o qualcosa di cui vergognarsi. L’intenzione di questi ultimi, tuttavia, è piuttosto chiara ed altrettanto infantile: sminuire i meriti di un rivale, riconoscendo solo il suo rapporto privilegiato con la buona sorte. Un modo per dire che lui non è più bravo di me, è solo più fortunato.Un comportamento che nel calcio è vecchio almeno quanto le regole che lo governano e che ciclicamente finisce per colpire un po’ tutti i suoi protagonisti. Una delle ‘vittime’ più recenti e gettonate di questa disciplina è il tecnico del GenoaUn’etichetta più volte appiccicatagli addosso anche in passato e che nell’ultima settimana è stata rispolverata alla luce della vittoria in rimonta ottenuta venerdì scorso a Parma. Un successo che in tanti giudicano immeritato che ha premiato i rossoblù in maniera eccessiva rispetto a quanto fatto vedere in campo. Le prodezze di Scamacca e di Perin risultano quasi dei boomerang, come se un centravanti e un portiere non fossero pagati per fare ciò che hanno fatto loro in Emilia, cioè far gol ed evitarli. Nessun demerito degli attaccanti ducali viene enfatizzato.giorno dell’insediamento del Ballardini-quater. Le sei posizioni scalate in meno di un trimestre, i 22 punti accumulati in 15 partite, il ritmo di marcia da zona Europa tenuto dal 23 dicembre ad oggi sono per molti solo frutto del caso.Da cosa derivi la certezza di costoro non è chiaro saperlo. Anche se il paragone con il più recente predecessore del Balla un aiuto in tal senso lo dà. Ma, che per mesi ha pagato le conseguenze del ciclone virale che ha travolto la sua squadra alla seconda di campionato. Non essere sfortunato non significa necessariamente essere l’esatto opposto. Altrimenti il discorso dovrebbe valere per tutti quegli allenatori di A che non hanno avuto l’organico falcidiato dal Covid.E la dimostrazione per sconfessarlo definitivamente arriva dal curriculum dello stesso Ballardini. Uno capace di prendere una squadra alla deriva, condannata ad un’inesorabile caduta in B, e condurla ad una salvezza poco meno che miracolosa. Un’impresa abituale per lui che c’è già riuscito non una, non due ma ben tre volte in passato. E che ora sta per ripetere nuovamente.