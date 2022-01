Chissà cosa avrà pensato ieri sera. Probabilmente i sogni del tecnico italo-tedesco, ammesso e non concesso che sia riuscito a chiudere occhio, saranno stati popolati da una stola di spettri rossoblù che vagano per il campo come anime perse nell'inferno dantesco. Quegli stessi spettri che tra poche ore lui dovrà tentare, non si sa bene come, di rianimare.Forse guardando Fiorentina-Genoa al 55enne di Darmstadt saranno tornati in mente i film di Sergio Leone e in particolare una delle sue frasi più celebri, rivisitata per l'occasione:. D'altronde quando si congeda un allenatore a 48 ore da una gara di campionato, dopo averlo fatto inspiegabilmente rosolare sulla graticola per quasi una settimana, il risultato non può che essere quello scaturito dalla non-sfida del Franchi. La scossa derivata dalla cacciata di Sheva c'è stata ma in segno nettamente opposto alle intenzioni di chi l'ha scaturita.Più che la sconfitta di Firenze, pesantissima nei modi e nelle dimensioni ma francamente molto più che pronosticabile,. Di riffa o di raffa Spezia e Venezia, pur seguendo strade differenti, continuano in qualche modo ad avvicinarsi alla salvezza, proseguendo nello scavo di un solco sempre più profondo rispetto ai rossoblù. A questi ultimi non resta che un'ultima esile speranza impersonificata dal promesso sposo Labbadia. Il lavoro che attende il tecnico tedesco, considerato in patria un vero e proprio santone delle salvezze impossibili, è probabilmente il più arduo della sua fin qui lunga e onorata esperienza in panchina. Il suo arrivo deve permettere al Genoa di compiere unche non può limitarsi al resuscitare una squadra ormai morta da tempo.. Sempre che nel frattempo Il diretto interessato non abbia cambiato idea. Magari preferendo passare le proprie serate gustandosi qualche Spaghetti-Western d'annata. E dopo ieri sera francamente non verrebbe neppure da fargliene una colpa.