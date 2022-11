Inevitabile. Ciò che fino a qualche ora fa era soltanto un’alternativa, ora è diventata qualcosa di impossibile da non concretizzare.per uscire da una crisi inaspettata ma evidente. E non tanto, o non solo, per il risultato maturato ieri a Perugia. A rendere doveroso il sollevamento dall’incarico del tecnico tedesco sono soprattutto le sue parole espresse nella pancia del Curi dopo il triplice fischio. Parole pesanti come macigni che rendono benissimo l'idea di quale sia l'atmosfera che regni dalle parti di Pegli.come fatto ieri da Blessin,Tantomeno può essere un tentativo per dare la scossa ad un gruppo che sembra aver smarrito se stesso. E’ molto più prosaicamente. I giocatori non credono nel tecnico, e il campo lo dimostra, mentre il tecnico non si fa scrupoli nello screditarli pubblicamente. Una situazione i cui primi segnali si erano intravisti già prima della sosta, dopo il deludente pareggio interno con il Como. Anche allora Blessin puntò, anche se in maniera non così diretta, il proprio dito accusatore contro i suoi ragazzi, lamentando la presunta povertà di un organico che dovrebbe in realtà limitare la sua presenza in cadetteria a poco più che una passeggiata. Una presa di posizione clamorosa, prima affermata e ora ribadita, a scanso di equivoci.la cui unica conseguenza non può che essere quella succitata dell'esonero.Ovviamente dalle parole di Blessin affiorano anche innegabili verità, perché non tutti i rossoblù sembrano dare il massimo quando vengono chiamati in causa. Un atteggiamento che in alcuni casi appare fin troppo lampante. E di questo la società è chiamata a tenerne conto. Soprattutto quando qualcuno di costoro busserà alle porte di Villa Rostan con il codice iban in tasca. Però. E siccome non si può cambiare l’intera ciurma, l’unica alternativa rimane cambiare il titolare del timone.Un addio che peraltro in molti da tempo chiedono fuori e dentro l’ambiente rossoblù, imputando a Blessin, dopo aver sbagliato un anno fa puntando su Shevchenko,che prometteva una rivoluzione che non gli apparteneva. Un anonimo e sconosciuto trainer teutonico presentato come il nuovo Klopp in grado soltanto di legittimare gli scettici che commentavano dubbiosi la sua nomina.Anche a loro venga dato il benservito. Grazie e arrivederci. Anzi,