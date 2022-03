A quattro mesi dal suo addio al Genoa, Enrico Preziosi è tornato a parlare del Grifone.



Lo ha fatto al Secolo XIX, per commentare il divorzio ufficializzato ieri tra il club rossoblù e l'ormai ex amministratore delegato Alessandro Zarbano: “Un manager onesto, intelligente, capace e leale - ha dichiarato il Joker riferendosi a colui che per 17 anni è stato il suo più fidato braccio destro - Una persona rara, di quelle a cui ti affidi e che non ti tradiscono. Gli ho affidato la gestione operativa del Genoa come si fa con i manager di valore e non ho mai avuto occasioni di scontro, mai una discussione: mi spiace vada via, speravo che il binomio Zarbano-Genoa potesse andare avanti ancora a lungo“.



L'ex presidente ha poi parlato anche delle percentuali di salvezza del Genoa e del nuovo tecnico: “Blessin è un ottimo allenatore, mi piace molto per lo spirito che ha saputo trasmettere alla squadra. Se fosse arrivato prima probabilmente la salvezza sarebbe vicina. Ma io credo ancora al miracolo“.