Le squalifiche di Stefano Sturaro e Nicolò Rovella costringeranno Alexander Blessin a ridisegnare il proprio centrocampo in vista della partita di domenica contro l'Atalanta.



L'ipotesi più probabile come compagno di reparto al fianco di Milan Badelj nella coppia di mediani dello scacchiere rossoblu appare quella di far finalmente debuttare Morten Frendrup. Il danese, arrivato nel mercato di gennaio dal Brondby, è l'unico nuovo acquisto che finora non è ancora sceso in campo con il Grifone. Il suo ambientamento nel nostro calcio è risultato più lungo di quanto previsto ma ora il suo turno sembra finalmente arrivato.